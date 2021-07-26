Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda?
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle | Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadelenin ne zaman oynanacağını, maçın naklen yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, FB hazırlım maçı ne zaman?
Son yıllarda şampiyonluğa hasret kalan Fenerebahçe, 2021-2022 sezonuna mutlak zafer parolasıyla hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Slovenya kampı koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler için yeni bir hazırlık maçı programı belirlendi. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman?
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği bugün 17.30'da karşı karşıya gelecek. Ankara'da bulunan İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanacak mücadele Fenerbahçe Youtube Katıl'dan ekranlara gelecek.
Sarı-lacivertli takımın hazırlık maçı programı şöyle:
28 Temmuz:
Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz:
Fenerbahçe-Greuther Fürth
4 Ağustos:
Fenerbahçe-Dinamo Kiev