Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı skoru
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın takibini sürdürmeyen futbolseverler "Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı skoru" gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı skoru
Süper Lig'in 30. haftasında lig sonuncusu Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, evinde büyük bir şok yaşadı. 35'te Novak'la golü bulan Kanarya'nın üstünlüğü 4 dakika sürdü. 39'da Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Başkent ekibi, 63'te Ayite'nin golüyle zafere uzandı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'nin iç sahadaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Yeni hocası Özcan Bizati ile çıktığı ilk maçtan galibiyet ayrılan ve 11 maçlık hasrete son veren Gençlerbirliği ise altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı skoru
Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından dakikalar
11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel, sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
15. dakikada sağ taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak'ın etkisiz kafa vuruşunda, meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz'in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.
35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1
49. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Sosa'nın kafa vuruşunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.
61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samatta'nın yerden ortasında Arda Kızıldağ, son anda Cisse'den önce topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere attı.
63. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan Candeias'ın ortasında arka bölümdeki Ayite'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2
84. dakikada Nazım Sangare'nin yerden içeriye gönderdiği topa altıpas önünde Pelkas sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
85. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mugni, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mugni'nin vuruşunda, Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
90+3. dakikada Pelkas'ın ortasında Gençlerbirliği savunmasının sektirdiği top ceza sahası sol çaprazında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.