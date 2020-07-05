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Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 22:52:01 -
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Göztepe maçında ilk 11’de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak olan Fenerbahçe, Ankara’ya gidecek.

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