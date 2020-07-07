Fenerbahçe Gençler Birliği ile puanları paylaştı
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Eryaman Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği ile Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede 1-1 sona erdi.
Gençlerbirliği'nin golünü 60. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 81. dakikada Emre Belözoğlu'ndan geldi.
Bu beraberliğin ardından Gençlerbirliği 33, Fenerbahçe ise 50 puana ulaştı.
Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.