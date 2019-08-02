Fenerbahçe genç oyuncuya takım arıyor
Real Madrid maçındaki performansıyla beğenilen Ferdi Kadıoğlu, büyük ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacak.02 Ağustos 2019 Cuma 16:17
Genç oyuncu için Belçika ve Hollanda'da kiralık takım arayışları sürüyor. Teknik heyetin orta alandaki kalabalık rotasyon nedeniyle Ferdi'nin doğru takımda kendini geliştirmesini istiyor.
Oyuncunun Avrupa'da 1 yıl üst düzey süre alarak gelecek yıl hazır halde takıma katılmasının planları yapılıyor.
Ferdi Kadıoğlu Hertha Berlin karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğraflarını silmişti.
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