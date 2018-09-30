Fenerbahçe galibiyet peşinde! Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.30 Eylül 2018 Pazar 09:54
Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.
Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
RİZESPOR - FENERBAHÇE
STAT: Çaykur Didi Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN Sports
MUHTEMEL 11'LER
RİZESPOR: Ujkani, Orhan, Brabec, Jach, Traore, Petrucci, Robin, Samudio, Boldrin, Aminu, Gladky
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatıf, Slimani.
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
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