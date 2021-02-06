Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç? Fenerbahçe - Galatasaray canlı skor

Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç? Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. VAR hakemi ise Ali Palabıyık. Fenerbahçe son 9 maçtan 8 galibiyet çıkardı, Galatasaray 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kazanan takım haftayı lider tamamlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç?

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe - Galatasaray canlı skor

90'

2. Devre sonuna 9 eklendi.

90'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

89'

Hakem Cüneyt Çakır Fenerbahçe hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

88'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

88'

Mesut Özil, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

87'

Fenerbahçe Galatasaray yarı sahasında faul kazanıyor.

87'

Fenerbahçe takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Mesut Özil.

87'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Fenerbahçe atağı. Şutu çeken oyuncu Attila Szalai ancak top Galatasaray savunmasınca karşılanıyor.

87'

Galatasaray takımında sakatlanan oyuncu Marcelo Saracchi, yerine giren oyuncu Emre Taşdemir.

87'

Galatasaray takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Emre Kilinc, giren oyuncu Oghenekaro Etebo.

86'

Fenerbahçe Galatasaray yarı sahasında faul kazanıyor.

86'

Fenerbahçe takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'ndaki şutun sahibi Ozan Tufan.

84'

Galatasaray takımında sakatlık geçiren oyuncu Marcelo Saracchi. Sağlık görevlileri sahada.

84'

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Fenerbahçe.

82'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

82'

Galatasaray takımı sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Martin Linnes, giren oyuncu DeAndre Yedlin.

81'

Sarı kart gören oyuncu Martin Linnes

81'

Oyun durdu. Sağlık görevlileri, sakatlanan Martin Linnes için sahada.

80'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

79'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

79'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

78'

Galatasaray takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Ryan Babel, çıkan oyuncu Arda Turan.

78'

Oyuncu değişikliği. Mbwana Samatta sahadan çıkan oyuncu, Sinan Gümüş maça dahil olan oyuncu.

77'

Galatasaray oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çıkan oyuncu Henry Onyekuru.

77'

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Ozan Tufan için kaldırıyor.

74'

Frikik! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Fenerbahçe.

73'

Rakip yarı sahada gol arayan Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanacak.

73'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Caner Erkin sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

72'

Cüneyt Çakır autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

72'

Galatasaray takımında Mostafa Mohamed kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

72'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

71'

Bright Osavi-Samuel çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skorda değişiklik yok.

70'

Emre Kilinc kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Fenerbahçe savunmasınca engelleniyor.

70'

Galatasaray rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

68'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

68'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

67'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

66'

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

65'

Cüneyt Çakır Galatasaray lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

64'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Jose Sosa sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

63'

Korner kazanan takım Fenerbahçe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Jose Sosa.

63'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Enner Valencia, yerine giren oyuncu Papiss Demba Cisse.

63'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Mert Hakan Yandaş, oyuna giren oyuncu Mesut Özil.

63'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Fenerbahçe atağı. Şutu çeken oyuncu Mert Hakan Yandaş ancak top Galatasaray savunmasınca karşılanıyor.

62'

Fenerbahçe takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Caner Erkin.

62'

Ozan Tufan çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

61'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

61'

Aut atışını kullanacak takımGalatasaray.

61'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

60'

Taç Galatasaray takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

60'

Fenerbahçe rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

60'

Rakip yarı sahada gol arayan Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanacak.

59'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

58'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Fenerbahçe.

58'

Galatasaray atağında Mostafa Mohamed kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

56'

Frikik! Hakem Cüneyt Çakır Ev sahibi takım atağında serbest vuruşa karar veriyor. Fenerbahçe tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

56'

Cüneyt Çakır taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Galatasaray.

56'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Aziz,Serdar tekrar oyunda.

54'

Golde asisti yapan oyuncu Emre Kilinc.

54'

0:1

Gol! Galatasaray Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Mostafa Mohamed ile öne geçti. 0-1.

53'

Cüneyt Çakır Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.

53'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'ında oyun durdu. Aziz,Serdar geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

52'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Henry Onyekuru. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

51'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında taç kullanacak.

51'

Fenerbahçe takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Enner Valencia tekrar sahada.

50'

Cüneyt Çakır sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Enner Valencia

49'

Serbest vuruş! Cüneyt Çakır Galatasaray yarı alanında hücumda olan Fenerbahçe lehine faul çalıyor.

49'

Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

48'

Fenerbahçe takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Mbwana Samatta tekrar sahadaki yerini aldı.

48'

Marcelo Saracchi tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.

48'

İstanbul şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Fenerbahçe takımının sağlık ekibi yerde kalan Mbwana Samatta için sahada.

47'

Galatasaray takımında Marcelo Saracchi sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

47'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

Cüneyt Çakır, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadyumundaki maçın ikinci yarısını başlattı.

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan maçta, hakem Cüneyt Çakır ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.

45'

+1

Cüneyt Çakır Fenerbahçe lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

45'

+1

Fenerbahçe savunması [62] tarafından çekilen şutu engelliyor. [24] Stadı'nda skorda değişiklik yok.

45'

+1

Maçın hakemi Cüneyt Çakır saha kenarındaki 4. Hakeme 1. Devre sonuna 2 dk. Ekleneceğini gösterdi.

45'

Fenerbahçe kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

44'

Cüneyt Çakır Fenerbahçe için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Galatasaray yarı sahasına yerleşmiş durumda.

44'

Hakem Cüneyt Çakır Fenerbahçe hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

43'

Serbest vuruş! Cüneyt Çakır Fenerbahçe yarı alanında hücumda olan Galatasaray lehine faul çalıyor.

42'

Galatasaray rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

41'

Cüneyt Çakır autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

41'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında taç kullanacak.

40'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

39'

Fenerbahçe takımının atağında Mbwana Samatta kafa vuruşu ile topu rakip kaleye doğru gönderiyor ancak top ağlarla buluşmuyor.

39'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Fenerbahçe takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

39'

Fenerbahçe takımında Jose Sosa kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

38'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

38'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Fenerbahçe takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

37'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

36'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

36'

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

36'

Frikik! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Fenerbahçe.

36'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

35'

Ofsayt! Fenerbahçe takımında ofsaytta kalan oyuncu Enner Valencia.

35'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

34'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

34'

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

33'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

33'

Bright Osavi-Samuel isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

32'

Hakem Cüneyt Çakır Fenerbahçe hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

32'

Taç Fenerbahçe takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

30'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

30'

Cüneyt Çakır Galatasaray lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

29'

Cüneyt Çakır taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Fenerbahçe.

28'

Galatasaray takımında Marcelo Saracchi sarı kart ile cezalandırıldı.

27'

Serbest vuruş! Fenerbahçe Galatasaray kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

26'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Fenerbahçe atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

25'

Galatasaray Fenerbahçe yarı sahasında faul kazanıyor.

25'

Korner kazanan takım Galatasaray. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Emre Kilinc.

22'

Cüneyt Çakır Fenerbahçe lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

21'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında tedavi için saha kenarına gelen Ryan Donk, şimdi tekrar sahada.

20'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Ryan Donk sakatlık geçiren isim.

19'

Galatasaray takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Younes Belhanda.

17'

Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Mert Hakan Yandaş sarı kart görüyor.

17'

Faul! Deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

17'

Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

16'

Serbest vuruş! Cüneyt Çakır Galatasaray yarı alanında hücumda olan Fenerbahçe lehine faul çalıyor.

15'

Hakem Cüneyt Çakır Galatasaray hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

14'

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Fenerbahçe.

14'

Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Galatasaray.

13'

Frikik! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Galatasaray.

12'

Galatasaray kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

12'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

11'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

11'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Galatasaray takımında Emre Kilinc.

10'

Rakip yarı sahada gol arayan Galatasaray şimdi taç atışı kullanacak.

10'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

8'

Cüneyt Çakır taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Galatasaray.

8'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

7'

Aut atışını kullanacak takımFenerbahçe.

7'

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

5'

Hakem Cüneyt Çakır düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

5'

Maçta heyecanlı anlar. Younes Belhanda şutunu çekiyor ancak top Fenerbahçe savunmasından dönüyor.

5'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

4'

Fenerbahçe Galatasaray yarı sahasında faul kazanıyor.

4'

Taç Fenerbahçe takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

3'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

3'

Mbwana Samatta şutunu çekiyor ancak isabet yok.

2'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında taç kullanacak.

1'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Younes Belhanda sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

1'

İstanbul şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.

Mame Thiam 5 golle Fenerbahçe takımının en golcü futbolcusu. Younes Belhanda ise Galatasaray adına 6 gol kaydetti.

Luiz Gustavo 6 sarı kartla Fenerbahçe takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Galatasaray takımından Taylan Antalyali 6 sarı kart gördü.

Fenerbahçe evinde 7 maçtır kazanıyor.