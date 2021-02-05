Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kim?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakemi kim? Süper Lig'de 24. hafta maçlarından heyecan dorukta. Fenerbahçe’nin liderliğini sürdürdüğü Süper Lig 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem kim?
2020-2021 Sezonu Süper Lig 24. Hafta karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek. Süper Lig puan durumu da futbolseverler tarafından merak edilmekte.
Süper Lig puan durumu
Süper Lig puan durumda Fenerbahçe 48 puanla liderliğini sürdürken, 45 puanla Galatasaray yer alırken, Süper Lig’de üçüncü sırada ise Beşiktaş var, Beşiktaş’ın puanı 45.