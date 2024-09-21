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Spor Fenerbahçe - Galatasaray maçı | CANLI ANLATIM
Spor

Fenerbahçe - Galatasaray maçı | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
2024-09-21 20:05:00 - 2024-09-21 20:17:20
Fenerbahçe - Galatasaray maçı | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir heyecana sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

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Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

14' Galatasaray'da Mertens, Maximin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve ayağa kalkamadı.

12' Galatasaray tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Mertens'in kullandığı frikik kalenin üstünden dışarı gitti.

10' KAÇTI! Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Dzeko, ceza sahasında topla buluştuktan sonra pasını geriye çıkardı. Szymanski, meşin yuvarlağa gelişine vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

7' Sol kanatta geniş bir boşluk yakalayan Saint Maximin, sol çaprazdan şutunu çekti. Savunmada Davinson topa hamle yaptı.

5' Rakip yarı alanda baskı ile topu kazanan Mertens, ceza sahası dışından şutunu çekti. Top kalenin üzerinden dışarı gitti.

4' Solda Kaan'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına kat eden Maximin, topa hamle yapacakken Torreira kayarak topu kornere gönderdi.

2' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Maximin, Kaan Ayhan'dan sıyrıldı ve ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Davinson ayak koydu. Dönen topta, Maximin, soldan içeri orta denedi, savunmada Abdülkerim tehlikeyi uzaklaştırdı.

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve dev derbi başladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 11'leri

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.
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