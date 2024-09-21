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Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-21 12:17:00 -
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Volkan Ahmet Narinç ise AVAR'da eşlik edecek.

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