Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim?
Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe 'yle Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarı derbinin hakemini merak ediyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim?
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10 Nisan 2022 Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim?
Spor Toto Süper Lig ’de Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de puan durumu da merak ediliyor. 71 puanla Trabzonspor liderlik koltuğunu korurken, Konyaspor'un 58, Fenerbahçe'nin 56 puanı var. Lig'de 13. sırada yer alan Galatasaray'ın 41 puanı var.
Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı bilet fiyatları
8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacaktır.
KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 120,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL
FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL