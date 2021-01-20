Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’de 8 haftalık maç programı belli oldu. Hal böyle olunca Fenerbahçe Galatasaray maçının programı da belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman hangi gün?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde 20. hafta sürerken Türkiye Futbol Federasyonu 8 haftalık maç programını açıkladı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Galatasaray ligin 24. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak derbi saat 19.00’da başlayacak.
Süper Lig’de Fenerbahçe 38 puanla ikinci, Galatasaray ise 33 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Şimdiye kadar iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı üstünlüğü bulunuyor.
22. hafta
29 Ocak Cuma
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
30 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
31 Ocak Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
23. hafta
2 Şubat Salı
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
3 Şubat Çarşamba
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Perşembe
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
24. hafta
6 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
7 Şubat Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
8 Şubat Pazartesi
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
25. hafta
12 Şubat Cuma
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
13 Şubat Cumartesi
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Şubat Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
15 Şubat Pazartesi
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
26. hafta
19 Şubat Cuma
19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
21 Şubat Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
22 Şubat Pazartesi
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
27. hafta
26 Şubat Cuma
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)
27 Şubat Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
28 Şubat Pazar
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
28. hafta
2 Mart Salı
16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
3 Mart Çarşamba
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
4 Mart Perşembe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)
29. hafta
6 Mart Cumartesi
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
7 Mart Pazar
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
8 Mart Pazartesi
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)