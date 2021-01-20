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Spor Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?
Spor

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:48:00 -
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu 8 haftalık maç programını açıkladı. Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçının da günü ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman?

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Zorlu mücadele 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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