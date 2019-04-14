Fenerbahçe-Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray14 Nisan 2019 Pazar 17:58
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Eljif Elmas, Valbuena, Moses, Soldado
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
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