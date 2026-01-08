Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe, Lazio'dan kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferini resmen açıkladı.
Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.