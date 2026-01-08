  • İSTANBUL
Son Haberler

Uzlaşıya Direnen SDG/YPG Çatışmaları Derinleştiriyor: SDG/YPG’nin Silah Bırakmaması Sahayı Isıtıyor

Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor

HÜDA-PAR harekete geçti! Zina suç sayılsın

Güler'den dünyaya Gazze mesajı: TSK barış için göreve hazır!

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Sarayda kritik görev değişimi! Maduro’yu koruyan komutan bir gecede görevden alındı!

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Küresel enerjiye ABD kelepçesi: Trump Rus petrolü alan ülkelere savaş açtı!

ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı Sarı kafa çökecek petrol arıyor

CHP'li Yunus Emre Avrupa'ya koştu Türkiye'yi yine yabancılara şikayet etti!
Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı
Spor

Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, Lazio'dan kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferini resmen açıkladı.

Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

