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Fenerbahçe fişi çekti!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2015 yılında Trabzon-Rize yolunda otobüsüne yönelik yapılan saldırıya 'Karartma' yöntemiyle tepkisini gösteriyor.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:59
Fenerbahçe fişi çekti!

Fenerbahçeliler bu sabah kulüpleri ve birçok farklı branştaki sportif faaliyetlerle ilgili haberlere bakmak istediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu şaşkınlığın nedeni, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün televizyonunun, internet sitesinin, 'Sarı Kanarya'nın ürünlerini satan Fenerium mağazalarına ait internet adresinin, Fenerbahçe radyosunun ve sosyal medya hesaplarının hepsinin kapalı olmasıydı...

2014-2015 sezonunun 26. haftasında Fenerbahçe'nin Rize'de oynadığı deplasman maçının ardından Fenerbahçe kafilesi, Trabzon havalimanına giderken Araklı İlçesi'nin girişinde, pompalı tüfekle gerçekleştirilen bir saldırıya uğramıştı. Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçen olayda otobüs şoförü ağır yaralanmış; Türk futbolu büyük bir şok yaşamıştı.

Kulüp bu olayın faillerinin bulunmaması nedeniyle ve saldırının başarılı olması halinde olacakları resmetmek adına 'karartma' yöntemine gitti.

Bilindiği üzere; Fenerbahçe Başkan Ali Koç’un “Kurtuluş Savaşı” olarak tanımladığı mali seferberlik kapsamında kulübü zor durumdan kurtaracak olan kampanya bugün başlıyor... Kulüp sabah saatlerinde 'saldırı başarılı olsaydı böyle olacaktı' mesajı verip, akşam saatlerinde 'yeniden doğuş'u simgeleyen kampanyaya start verecek.

Camiayı ayağa kaldırmak ve Fenerbahçe'ye destek sağlamak amacıyla bugün saat: 19.07'de başlayacak olan "1 yılda 1 milyar lira" kampanyası ile birlikte tüm adreslerinin aktif hale getirileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:59
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. fenerbahçe

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