Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızının peşinde
Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli orta saha Lucas Biglia için Fenerbahçe girişimde bulundu.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başladı. Fenerbahçe'nin Karagümrük forması altında sezonu tamamlayan Lucas Biglia için girişimlere başladığı öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen 35 yaşındaki Arjantinli Lucas Biglia’nın transferi kulübüyle görüştü.
Biglia, bu sezon Süper Lig'de 35 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.