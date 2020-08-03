Fenerbahçe eski Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi!
Gelecek sezonda şampiyonluk yaşamak için ve transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'de sol kanat için ilk aday eski Galatasaraylı yıldız Bruma. Sarı-lacivertliler bu transferi bitirmek için bu hafta PSV ile görüşecek.
Bu sezon istenilen arzuyu bir türlü tutturamayan Fenerbahçe kadroyu baştan kuruyor.
Sarı-lacivertliler bu sefer de sol kanata transfer düşünüyor. Sol kanat transferinde en önemli aday eski Galatasaraylı Bruma.
Fenerbahçe, büyük umutlarla gittiği PSV'de istenileni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak.