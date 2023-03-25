  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe elini çabuk tutmazsa, Arda'da büyük tehlike... Eyvah eyvah!
Spor

Fenerbahçe elini çabuk tutmazsa, Arda'da büyük tehlike... Eyvah eyvah!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:57:00 -
Fenerbahçe elini çabuk tutmazsa, Arda'da büyük tehlike... Eyvah eyvah!

İspanyol basını; Atletico Madrid, Sevilla ve Arsenal de talip olsa da Barcelona’nın Arda Güler’e en yakın kulüp olduğunu ve kısa bir süre içinde resmi teklifin gelmesinin söz konusu olduğunu iddia etti.

İspanyol basını; Atletico Madrid, Sevilla ve Arsenal de talip olsa da Barcelona’nın Arda Güler’e en yakın kulüp olduğunu ve kısa bir süre içinde resmi teklifin gelmesinin söz konusu olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in peşine İspanyol devi Barcelona düşmüş durumda. İspanya'da Barcelona Kulübü'ne yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo'da yer alan bir habere göre; Fenerbahçeli Arda Güler'i Atletico Madrid, Sevilla ve Arsenal gibi dev kulüpler istese de en çok ilgi duyan ve kadrosunda görmek isteyen ise Barcelona.

Barcelona'nın sürekli olarak Arda Güler'i scout ekibi vasıtasıyla izlediği, yakın bir zaman içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifin gelmesinin söz konusu olduğu ifade ediliyor. Haberde genç yıldız Arda Güler'in bu sezon 1500 dakikadan az oynaması durumunda Barcelona'nın 5 milyon Euro gibi bir rakama Arda Güler'i kadrosuna katabileceği de ifade edildi. Haber7'ye göre; Arda Güler'in şu ana kadar 21 resmi maçta 630 dakika oynadığı da haberde yer aldı.

ARDA'DA GİZLİ TEHLİKE

Haberde Arda Güler'in 1500 dakikadan az oynaması durumunda Barcelona'nın 5 milyon Euro gibi bir rakama Arda Güler'i kadrosuna katabileceği de ifade edildi. Bu arada Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler ile yeni bir sözleşme imzalama konusunda çok yakın olduğu, bu sözleşmede Fener'in elini güçlendirecek maddeler olacağı da gelen haberler arasında.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23