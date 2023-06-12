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Spor Fenerbahçe, Edin Dzeko transferi için sona yaklaştı
Spor

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferi için sona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2023-06-12 20:30:00 -
Fenerbahçe, Edin Dzeko transferi için sona yaklaştı

Golcü bir futbolcu isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun menajeriyle şartları görüşecek.

Kadrosuna kalitesinden şüphe duyulmayacak bir golcü takviyesinde bulunmak isteyen Fenerbahçe, bu akşam Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile İstanbul'da görüşme yapacak.

Boşnak golcü Edin Dzeko'nun şartlarını görüşmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Menajer Lucci, çalıştığı oyunculardan bazılarını da bu sunumda Fenerbahçe'ye önerecek.

Fenerbahçe, Inter'le sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan dünyaca ünlü İtalyan menajer Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etti.

Dzeko için nabız yoklanacak

Haber Global'in haberine göre; İtalyan menajer Alessandro Lucci'yle bu akşam görüşecek sarı-lacivertli yönetim, Dzeko için de resmi teklifini yapacak. Lucci, aynı zamanda Adana Demirspor'la sözleşmesi biten teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajerliğini yapıyor.

İtalyan menajerle danışmanlığını yaptığı diğer isimlerle ilgili de fikir alışverişinde bulunulacak. Lucci'nin oyuncu havuzunda Dejan Kulusevski, Filip Kostic, Moise Kean, Luis Muirel, Davide Zappacosta, Leonardo Bonucci, Marko Pjaca gibi önemli isimler bulunuyor.
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