Fenerbahçe düşme hattında!

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek küme düşme hattından çıkmayı başardı. Maç öncesi 24 puanla 16. sırada bulunan Ankaragücü puanını 27'ye yükselterek 13. sıraya yerleşti. Erzurumspor ise 21 puanla 17. sırada kaldı.

Fenerbahçe yeniden düşme hattında

Ankaragücü'nün düşme hattından kurtulmasının ardından 24'lü puanlı iki takımdan averajı daha kötü durumda bulunan Fenerbahçe 16. sıraya geriledi ve düşme hattında yer aldı. Aynı puanlı Bursaspor ise 15. sıraya düştü. Bir maçı eksik olan Bursaspor bu akşam Başakşehir deplasmanında puan arayacak.



Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin düşme hattından çıkması için en az bir puan alması gerekiyor.



Fenerbahçe en son ligin 17. haftasında düşme potasının içinde yer almıştı.