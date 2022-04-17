Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde

Süper Lig'de son 9 karşılaşmasında 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Bayern Münih'de forma giyen Fransız yıldız Tolisso için girişimlere başladı.

İsmail Kartal yönetiminde yakaladığı çıkışla ligde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, son olarak Kadıköy'de Göztepe'yi mağlup etti.

Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler için Alman basınından Tolisso iddiası gelmişti. Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılması beklenen yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin ismi yazılmıştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Tolisso'nun önümüzdeki sezon yeni bir maceraya yelken açacağı iddia edilmişti.

Corentin Tolisso’nun Kulüp Kariyeri

Corentin Tolisso, futbol kariyerine ilk olarak 2000 yılında Stade Amplepuisien takımının alt yapısında başladı. 4 sene kendisini burada minik takımlarda geliştirdikten sonra 2004 yılında doğduğu şehrin yerel bir takımında yer aldı ve 2007 yılında ise Lyon yöneticilerinin dikkatini çekip alt yapıya transfer edildi. Lyon genç takımlarında 6 sene mücadele veren genç futbolcu, 2012 yılında ilk kez bir yükselme yaşadı ve Lyon B takımına davet edildi.

2012-2013 sezonu burada geçiren Corentin Tolisso, 30 maça çıkıp 1 gol atarken 2013 yılında as takım ile de çalışmalara başladı. 2013-2014 sezonunda resmi olarak Lyon ile Fransa Premier Lig maçlarına çıkmaya başladı ve böylece profesyonel kariyerine başlangıç yaptı. 2014-2015 sezonunda ise takımda yerini sağlama aldı ve o sezon kariyeri boyunca 43 maça çıkıp 7 kez fileleri havalandırdı. Corentin Tolisso, 2015-2016 sezonu itibariyle de kariyerine Lyon forması altında devam etmektedir.

Corentin Tolisso’nun Milli Takım Kariyeri

Corentin Tolisso, milli formayı kariyerinde ilk kez 2012 yılında Fransa U-19 takımında giydi ve burada sadece 1 maça çıktı. Bir sene sonra ise bu sefer U-20 kadrosuna çağrıldı. 2014 yılına gelindiğin Fransa A Milli Takımı’nın bir alt kategorisi olan Fransa U-21 takımına çağrıldı. 2015 yılında düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda yer aldı. Kariyeri boyunca 9 maça çıkıp 3 kez gol atma başarısı gösterdi.