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Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisiyle yaptıkları maçın 11'inde son karşılaşmaya göre 3 değişikliğe gitti- Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

29 Kasım 2018 Perşembe 21:14
Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynadıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçın ilk 11'indeki 3 ismi değiştirdi.

Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyen isimlerden sakatlığı nedeniyle Andre Ayew kadroda yer almazken, Mehmet Topal ile İslam Slimani yedek kulübesinde oturdu

Koeman, bu isimlerin yerine Jailson Marques Siqueira, Barış Alıcı ve Yassine Benzia'ya şans tanıdı.


- Barış Alıcı 102 gün sonra


Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 18 Ağustos'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sarı-lacivertli formayı giyen Barış, 15 resmi maç sonra istediği şansı yakaladı.


- Santrforda tercih Frey


Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Koeman, santrforda tercihini Michael Frey'den yana kullandı.

Sarı-lacivertlilerin formsuz ismi Slimani, Avrupa maçında kendisini kulübede buldu. Koeman, 3 maç sonra tek santrforlu düzene geçti ve tercihini son haftaların golcü ismi Frey'den yana kullandı.


- Tribünlerde büyük boşluklar


Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon diğer maçlara oranla Dinamo Zagreb karşılaşmasına daha az ilgi gösterdi.

Takımın aldığı kötü sonuçların yanı sıra İstanbul'daki soğuk havada taraftarları etkiledi. Ülker Stadı'nın çok büyük bir bölümü boş kaldı.

Öte yandan 50'ye yakın Hırvat taraftar da takımını deplasman tribününde izledi.



Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:14
  1. Dinamo Zagreb
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Maçtan notlar
  5. UEFA Avrupa Ligi

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