Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Kiev hazırlık maçı nerede?

Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi girmek için transfer çalışmalarına hız verirken, bir yandan da hazırlık maçlarını gerçekleştiriyor. PEC Zwolle ve Greuther Fürth maçlarından sonra yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin yapacağı hazırlık maçında bu kez rakip Ukrayna'nın güçlü ekibi Dinamo Kiev olacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe, özel maçta Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı hazırlık maçının biletleri, Passolig üzerinden satışa sunuldu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı biletleri kaç para?

Passolig üzerinden 80 TL’den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda takip etmek isteyen taraftarlarımızın HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecektir.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı izleyecek olan FB taraftarı Fenerbahçe Dinamo Kiev hazırlık maçının hangi kanalda olduğunu sorguluyor.TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.