Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün?
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 27 Mayıs Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.
Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
Avrupa kupalarında 242. maç
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.