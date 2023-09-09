Fenerbahçe detayı! Galatasaray’dan yılın transfer harekatı

Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi için görüşmelere başladığı iddia edildi. Yönetim transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala bu transfere nokta koymayı hedefliyor.



İspanya'da geçen sezon çok iyi bir performans sergileyen Vedat Muriqi'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. 29 yaşındaki forvetin kulübüyle anlaşılması durumunda sarı kırmızılılara imza atmak istediği bildirildi.



Yönetimin Vedat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak Mallorca'nın Kosovalı santrforu bonservisiyle göndermeyi hedeflediği kaydedildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un, Vedat transferini çok istediği ve eski öğrencisiyle çalışmayı planladığı iddia edildi.



Transfer döneminin son gününe kadar Vedat Muriqi konusunda flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



Bu sezon 4 maça çıkan Vedat Muriqi gol ya da asist katkısı sağlayamadı.



Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan golcü ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.



Vedat Muriqi 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve daha sonra Lazio'ya transfer olmuştu. Tecrübeli forvet kariyerinde Rizespor, Gençlerbirliği, Teuta, Besa, Giresunspor ve KF Lira gibi takımlarda da boy göstermişti.