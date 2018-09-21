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Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük belirsizlik

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi santrafor belirsizliği sürüyor.

21 Eylül 2018 Cuma 10:39
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük belirsizlik

İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'yu satan Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesinde santrafor sıkıntısı yaşanıyor. Mustafa ve Love'u hazır görmeyen Şenol Güneş, Sarpsborg maçında Larin'e sarıldı. Kanadalı futbolcu hayal kırıklığı yarattı, goller kanat oyuncuları Babel ile Lens ve stoper Roco'dan geldi.

ELDE 3 SANTRAFOR KALDI

Beşiktaş'ta pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde golcü alarmı. Sezona 5 forvet oyuncusuyla başlayan ancak daha sonra Umut Nayir'i Bursa'ya kiralayan, 3 gün önce de Alvaro Negredo'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a gönderen Kara Kartal'da elde 3 santrafor kaldı. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'i Sarpsborg karşılaşmasında 18 kişilik kadroya almayarak, 30 yaşındaki oyuncuyu takımda düşünmediğini açıkça belirtti.Transferin son saatlerinde ismi Galatasaray ile anılan Vagner Love'u da yedek oturtan tecrübeli çalıştırıcı, Norveç ekibi karşısında santrforda Cyle Larin'i sahaya sürdü. 23 yaşındaki oyuncu ise performansıyla saç baş yoldurttu.

LARİN ASİST YAPTI ANCAK VASATI AŞAMADI

Sahada kaldığı süre boyunca net pozisyonlardan yararlanamayan Kanadalı futbolcu, şu anki formuyla Beşiktaş'ın as forveti olamayacağının sinyallerini verdi. Son vuruşlarda etkisiz kalan genç oyuncu, 51. dakikada ise Ryan Babel'in attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı. Hollandalı oyuncuya verdiği gol pası dışında skora katkı yapamayan Larin, ortaya koyduğu oyunla vasatı aşamadı.

KÖTÜ PERFORMANS İSTATİSTİKLERE YANSIDI

Kanadalı futbolcunun kötü performansı istatistiklere de yansıdı. Larin, Norveç ekibi karşısında tam 11 ikili mücadele, 10 da hava topu kaybetti. Attığı paslarda da isabet bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, yüzde 65'lik bir oran yakaladı. Rakip kaleye 3 top gönderen Larin, bu şutlarda da isabet yakalayamazken, açtığı tek ortada da topu arkadaşlarıyla buluşturamadı. Larin'in bu performansının ardından teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde yapacağı santrafor tercihini şimdiden düşünmeye başladı. (Fanatik)

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 10:39
  1. Bursa
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Şenol Güneş

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