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Spor Fenerbahçe deplasmanda gol oldu yağdı
Spor

Fenerbahçe deplasmanda gol oldu yağdı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 21:06:00 -
Fenerbahçe deplasmanda gol oldu yağdı

Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 14. ve 45+1. dakikalarda Thiam'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, 7 Ocak Perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise 17. haftayı bay geçecek.

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