Fenerbahçe deplasmanda gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla yendi.
Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 14. ve 45+1. dakikalarda Thiam'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, 7 Ocak Perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise 17. haftayı bay geçecek.