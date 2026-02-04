Fenerbahçe deplasmanda Barcelona'yı devirdi

  • İSTANBUL
Fenerbahçe, EuroLeague'in 26. haftasında Barcelona deplasmanından 82-78'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu deplasmanda en son 2018 yılında kazanmıştı.

EuroLeague'in 26. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'nın Barcelona ekibine konuk oldu. Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, maçın başından sonuna üstün götürdüğü oyunuyla 82-78 kazanmayı başardı.

8 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Fenerbahçe, bu sonuçla Barcelona deplasmanındaki son galibiyetini aldığı 2018 yılından bu yana süren şanssızlığını da kırmış oldu. Maça fırtına gibi başlayan temsilcimiz, ilk periyodu 29-14 önde kapatırken devreye de 53-41 üstünlükle girdi.

Sarı-lacivertli ekipte 19 sayıyla Tarık Biberovic ve 16 sayıyla Baldwin galibiyette başrolü oynadı. Barcelona'da Punter'ın 24 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Galibiyet sayısını 18'e yükselten Fenerbahçe, bir sonraki maçında Paris Basketbol deplasmanına gidecek. 10. yenilgisini alan Barcelona ise Baskonia ile karşılaşacak.

KÜNYE VE PERİYOTLAR

BARCELONA: 78 - FENERBAHÇE: 82 Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Barcelona: Punter 24, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 4, Shengelia 3, Cale 5, Brizuela 11, Laprovittola 3, Parra 10, Norris, Hernangomez Fenerbahçe: Melli 7, Tucker 8, Tarık Biberovic 19, Hall 7, Birch 8, Baldwin 16, De Colo 6, Onuralp Bitim 2, Jantunen 7, Colson 2, Boston

  • 1. Periyot: 14-29

  • Devre: 41-53

  • 3. Periyot: 56-73

  • 5 faulle çıkan: Dk. 38.50 Tucker (Fenerbahçe)

