Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı almayı başardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin galibiyet golleri 61. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Syzmanski'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı. Ligde ilk yenilgisini alan Samsunspor 1 puanda kaldı.

Cengiz Ünder ve Fred ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

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Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı.

Samsunspor ile 60'ncı randevu

Süper Lig tarihinde iki takım bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanırken sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar ise 57 golle karşılık verdi.

Ligde son olarak Samsun'da 11 yıl önce 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip, Theofanis Gekas'ın "hat trick" yaptığı maçı, kırmızı-beyazlı takım 3-1 kazanmıştı,

İki takım arasındaki en farklı skoru ise sarı-lacivertli takım, 1993-1994 sezonunda 8-1'lik galibiyetle elde etti. Fenerbahçe'nin rakibi karşısında 6-2 ve 5-0’lık galibiyetleri de bulunuyor. Samsun ekibinin ise rakibini 2 kez 4-0 yenerek en farklı skorlarını aldı

Maçı 30 bin taraftar takip etti

33 bin 919 kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 30 bin taraftar maçı izlemek için tribünde yerini aldı. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

Karşılaşmada 980 polis ve 470 özel güvenlik görev aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Rams Başakşehir'i misafir edecek. Yılport Samsunspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Benasser), Ntcham (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Bola (Dk. 86 Muhammet Ali Özbaskıcı), Emre Kılıç (Dk. 71 Osman Çelik), Fofana (Dk. 59 Marius), Laura

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Djiku, Serdar Aziz (Dk. 78 Mert Müldür), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Tadic, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Szymanski), Fred (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Cengiz Ünder (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 78 Mehmet Umut Nayir)

Goller: Dk. 62 Dzeko, Dk. 90+8 Szymanski (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 97 Drongelen (Yılport Samsunspor), Dk. 97 Mert Müldür (Fenerbahçe)