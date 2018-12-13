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Fenerbahçe Cocu'yu tamamen bitirdi! Anlaşması feshedildi

Eski teknik direktörü Ersun Yanal'la anlaşmaya varan Fenerbahçe Kulübü, yollarını ayırdığı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:32
Fenerbahçe Cocu'yu tamamen bitirdi! Anlaşması feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Phillip Cocu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:32
  1. Fenerbahçe
  2. Phillip Cocu
  3. açıklama
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

  • Bülent YılmazBülent Yılmaz42 dk önce
    Biraz geç kalınmadı mı Cocu Fenerbahçeyi tamamın tamamında bitirdikten sonra mı.
Bugünkü Akit

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