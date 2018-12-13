Fenerbahçe Cocu'yu tamamen bitirdi! Anlaşması feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Phillip Cocu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.