Fenerbahçe, Cocu'nun istifasını istedi! Aldıkları yanıt ise...

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, takıma tarihin en kötü sezonlarından birini yaşatan Cocu'nun istifasını istedi. Hollandalı teknik adam ise istifa etmeyeceğini yönetime bildirdi.

Ligde 7 maçta sadece 7 puan toplayabilen, son olarak Rize deplasmanında 3-0'lık skorla dağılan Fenerbahçe'de yönetim Cocu'nun görevine son vermek istiyor.

Hem ligde hem de Avrupa'da alınan yenilgilerin yanı sıra oynanan kötü futbol da taraftarın sabrını taşırdı. Tecrübeli teknik adamla başarının zor olacağına inanan yönetim bugün Cocu'yla bir toplantı yaptı ve istifasını istedi.

İSTİFA ETMİYOR, TAZMİNATINI ALACAK: 1.9 MİLYON EURO

Hollandalı çalıştırıcı ise görevinin başında olduğunu ve istifa etmeyi düşünmediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin bu durumda önündeki tek seçenek Cocu'nu tazminatını ödeyip, işine son vermek. Eğer Cocu'nun sözleşmesi feshedilirse 47 yaşındaki teknik adam sezon sonuna kadar olan haklarına alacak. Hollandalı teknik direktörün 1 yıllık maaşı 1.9 milyon euro.