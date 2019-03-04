Fenerbahçe Çekya deplasmanında - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, USK Prag'a konuk olacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak. Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 8 Mart'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.



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