Fenerbahçe Çekya deplasmanında
- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, USK Prag'a konuk olacak04 Mart 2019 Pazartesi 11:01
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 8 Mart'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.
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