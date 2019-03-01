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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

01 Mart 2019 Cuma 21:49
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:49
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