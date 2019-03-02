Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İlk yarıda deplasmanda oynanan maçı Çaykur Rizespor 3-0'lık skorla kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan 35 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı. Peki, Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor istatistikler

Fenerbahçe ve Rizespor, Süper Lig'deki 36. randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe, Rizespor'a karşı bundan önceki 35 lig mücadelesinin 20'sini kazandı. Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabildi ancak son altı karşılaşmayı kaybetmedi. Süper Lig'de deplasmandaki son üç maçını da gol yemeden kazanan Çaykur Rizespor, lig tarihindeki en uzun galibiyet ve gol yememe serisini yaşıyor.

Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine gol atmayı başaran Rizespor, lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında maç kaybetmeyen beş takımdan biri olan Rizespor, aynı zamanda ligin ikinci yarısında en az gol yiyen ekip. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında en fazla puan toplayan üç takımdan biri Rizespor. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de isabetli şut yüzdesi en düşük birinci ve gole çevirme oranı en düşük ikinci takım. Aatif Chahechouhe bu sezon Süper Lig'de forma giydiği dokuz maçın sadece birinde sahadan yenik ayrıldı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı. Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor'un ardından en fazla resmi maçta mağlup ettiği rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye karşı ilk beş maçında galip gelemeyen Buruk, son dört maçın tamamını kazandı.

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları dün Antalya'da oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başladı. Hafta, 4 Mart Pazartesi günü oynanacak 2 müsabakayla tamamlanacak. İşte, TFF'nin yayımladığı Süper Lig'de 24. hafta programı...

1 Mart Cuma

20.30 Antalyaspor 2-4 MKE Ankaragücü (Antalya)

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)