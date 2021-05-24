  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP'li eski başkan, PKK operasyonunda yakalandı

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap!

Koronavirüs verileri açıklandı! Tablo her geçen gün umutları daha da arttırıyor

Tehlikeye işaret ettiler! İsrail'e kınama

İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!

Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

Tarihler arasındaki fark dikkat çekti! İstinafın Mehmet Ağar kararı Sedat Peker öncesine ait

Ali Karahasanoğlu üstüne basa basa uyarmıştı! 'Hayvan hakları yasası' çıkmadan 'Kurban ne olacak?' tartışmaları başladı

Fransız Le Monde gazetesinden İsrail'e tepki: 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan...

Yakında Pakistan'a ihraç edilecek... Bakan Hulusi Akar'dan kritik ziyaret
Nijerya'da kanlı saldırı! 9 kişi öldü
Ülkede felaket! Dünya ortalamasının 5 katı
Alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Dereli'deki çalışmalarda sona gelindi
Spor Fenerbahçe, Caulker transferinde sona yaklaştı
Spor

Fenerbahçe, Caulker transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları erkenden başladı. Alanya'nın savunma oyuncusu Steven Caulker ile görüşmeler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 05:49:00 -
Fenerbahçe, Caulker transferinde sona yaklaştı

Sarı-lacivertliler, Alanya'da başarılı bir sezon geçiren savunmacı Steven Caulker için görüşmelere başladı. Sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek İngiliz stoperin menajeriyle temasa geçen yöneticiler ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk düşünen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle hücum ve savunma hattına transfer düşünen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek Steven Caulker için resmi girişimlere başladı.

Türkiye'yi iyi tanıyor

Fanatik'in haberine göre; Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli savunmacının ligi çok iyi tanıması, başarılı performansı hatta Türkçe'yi de kısa sürede öğrenmesi, Kanarya'nın ısrarcı olmasındaki nedenler olarak gösteriliyor. Caulker'la 3 yıllık bir anlaşma yapmak isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğinde Szalai ile birlikte onu oynatarak, defansını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, gidişatın ne yönde olacağını merakla takip ediyor. Wall Street analistleri, gr..
Peker'in yeni yeri deşifre oldu
Gündem

Peker'in yeni yeri deşifre oldu

Sedat Peker'in, YouTube üzerinden yayınladığı videoları çektiği yer deşifre olunca yeni bir yere taşınmaya karar verdi. Ancak Peker'in seçti..
Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma
Gündem

Savcılık harekete geçti... Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma

Rize ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru soran vatandaşları darp eden İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay