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Spor

Fenerbahçe, Caner Erkin'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:44:01 -
Fenerbahçe, Caner Erkin'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor. Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."

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