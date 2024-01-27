Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."
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