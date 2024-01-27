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Spor Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü açıkladı
Spor

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-27 06:57:00 -
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."

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