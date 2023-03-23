Fenerbahçe büyük oynuyor! Sezon sonunda hedef dünya yıldızları...
Süper Lig'de son olarak Alanyaspor deplasmanına çıkan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşüren sarı - lacivertlilerde sezon sonu için de çalışmalara hız verildi. Hücum hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Anthony Martial ve Andrea Belotti geldi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/fenerbahce-buyuk-oynuyor-sezon-sonunda-hedef-dunya-yildizlari-49412