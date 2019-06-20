Fenerbahçe bu futbolcunun Galatasaray ve Beşiktaş’a gitmesini istemiyor! Fenerbahçe'nin Lecce'den Ozan Tufan için gelen 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul edeceği ancak oyuncunun Galatasaray ve Beşiktaş'a gitmemesi için tazminat maddesi koydurtmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı. Lecce’nin masada duran 2.5 milyon Euro’luk teklifi var. Fenerbahçe’nin bu teklifi kabul edebileceği ama sözleşmesine Galatasaray ya da Beşiktaş’a giderse 10 milyon Euro tazminat öder maddesi koydurtmak istediği bildirildi.

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