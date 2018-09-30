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Fenerbahçe bozguna uğradı! 7 maç 7 puan

Süper Lig'in 7. haftasında, Fenerbahçe konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.

30 Eylül 2018 Pazar 21:08
Fenerbahçe bozguna uğradı! 7 maç 7 puan

Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda yediği gollerle Karadeniz ekibine 3-0 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Vedat Muriqi, 35. dakikada Umar Aminu, 41. dakikada Braian Samudio kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor Süper Lig'de puanını 6'ya çıkarırken, Fenerbahçe 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i konuk ededecek. Çaykur Rizespor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

141 MAÇ SONRA BİR İLK!

Çaykur Rizespor deplasmanında 3 gol yiyen Fenerbahçe, 141 maç sonra ilk kez ilk yarıda kalesinde üç gol gördü.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 21:08
  1. Kayseri
  2. Fenerbahçe
  3. Çaykur Rizespor

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