  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe bombayı patlatmaya hazırlanıyor
Luiz Gustavo yol ayrımında
PKK’nın Avrupa’da da etkinliği kalmadı
FETÖ imamından öğrenciye şok talimat
Spor Fenerbahçe bombayı patlatmaya hazırlanıyor
Spor

Fenerbahçe bombayı patlatmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker'i transfer etmek istiyor. Oyuncu ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 10:08:00 -
Fenerbahçe bombayı patlatmaya hazırlanıyor

Daha önce de çok istenen ve Alanya ile sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek olan Steven Caulker'ın menajeriyle yapılan görüşmeler olumlu gidiyor. Fenerbahçe, İngiliz stopere 3 yıllık sözleşme imzalatmak istiyor.

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına hemen başlayan Fenerbahçe'de en çok istenen oyuncuların başında, Alanyaspor'dan Steven Caulker geliyor. Geride bıraktığımız sezonun hem başında hem de devre arasında kadroya katılması için büyük çaba harcanan, ancak gerçekleşmeyen İngiliz stoperin transferi konusunda Sarı-Lacivertliler, bu kez çok daha kararlı... Fanatik'in haberine göre Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi Mayıs sonu itibariyle sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

Szalai'nin partneri olacak

Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli savunmacının ligi çok iyi tanıması, başarılı performansı hatta Türkçe'yi de kısa sürede öğrenmesi, Kanarya'nın ısrarcı olmasındaki nedenler olarak gösteriliyor. Caulker'la 3 yıllık bir anlaşma yapmak isteyen Fenerbahçe, savunmanın göbeğinde Szalai ile birlikte onu oynatarak, defansını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YouTube'da bir dönem sona erdi! 1 Haziran'da resmen başlıyor
Teknoloji

YouTube'da bir dönem sona erdi! 1 Haziran'da resmen başlıyor

Dünya genelinde 2. 3 milyar abone sayısına ulaşan video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını duyurdu...
Saadet Partisi'ne tepki: Bu yüzden AK Parti ile uzlaştık
Gündem

Saadet Partisi'ne tepki: Bu yüzden AK Parti ile uzlaştık

MHP, "15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra MHP, Türkiye'nin bütünlüğü ve bekası adına milli mutabakatı esas alan bir duruş sergileyerek bu ..
İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü
Gündem

İngiliz The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü

İngiliz The Times; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ne işimiz var?' dediği Libya'da, Türkiye'nin varlığının Avrupa için ürkütücü ol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay