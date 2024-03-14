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Spor Fenerbahçe bir üst turda! Yenildi ama turladı! Helal olsun size çocuklar... Rakip bekleniyor!
Spor

Fenerbahçe bir üst turda! Yenildi ama turladı! Helal olsun size çocuklar... Rakip bekleniyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-14 22:37:00 -
Fenerbahçe bir üst turda! Yenildi ama turladı! Helal olsun size çocuklar... Rakip bekleniyor!

Avrupa Kupalarındaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımını Kadıköy’de konuk etti. Mücadele 0-1 sona erdi ve Sarı-Lacivertliler adını bir üst tura yazdırdı.

Avrupa Kupalarındaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımını Kadıköy’de konuk etti. Mücadele 0-1 sona erdi ve Sarı-Lacivertliler adını bir üst tura yazdırdı.

3. dakikada Kent’in ters topuyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasın sağında topla buluştu. İrfan’ın bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma topu kornere uzaklaştırdı.

10. dakikada soldan savunma arkasına derinlemesine pasa hareketlenen Rasmussen’in çizgiden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Nilsson’un müsait durumda şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

21. dakikada sağdan İrfan Can’ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde yükselen Szymanski’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada kaleci İrfan Can Kahveci’nin pas hatasında topu kapan Eckert’in karşı karşıya durumda şutunda İrfan Can hatasını telafi etti.
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İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi. 47. dakikada hızlı çıkan konuk ekipte Mathias Rasmussen sol kanattaki Dennis Eckert’i düşündü. Sebastian Szymanski, top Dennis Eckert’e gelmeden araya girdi ve topu kornere yolladı. 53. dakikada Loic Lapoussin’in kullandığı köşe vuruşunda Koki Machida’nın kafa vuruşu savunmamıza da çarpıp kornere gitti.

68. dakikada Lapoussin’in ceza sahası içi sol çaprazından açtığı ortada Mathias Rasmussen iyi yükselerek kafayla topu ağlara yolladı: 0-1

76. dakikada Puertas’ın kullandığı köşe vuruşunda Eckert’in kafa vuruşunu Djiku çizgiden çıkardı.

Müsabakada başka gol olmadı ve Temsilcimiz Fenerbahçe bir üst tura adını yazdırdı.

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