Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.19 Nisan 2018 Perşembe 19:16
Türkiye Kupası'nda derbi günü... Dün oynanan ve konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren G.Saray-Akhisarspor maçının ardından gözler bir diğer yarı final mücadelesine çevrildi.
Vodafone Parkt'a oyanan ilk mücadele 2-2 sona erdi. Deplasmandan avantajlı skorla dönen Fenerbahçe, bu avantajını evinde koruyarak finale yükselmek istiyor.
Beşiktaş ise skor avantajını kaptırdığı rakibini deplasmanda mağlup ederek turu geçen taraf olmanın peşinde
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
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