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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:16
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası'nda derbi günü... Dün oynanan ve konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren G.Saray-Akhisarspor maçının ardından gözler bir diğer yarı final mücadelesine çevrildi.

Vodafone Parkt'a oyanan ilk mücadele 2-2 sona erdi. Deplasmandan avantajlı skorla dönen Fenerbahçe, bu avantajını evinde koruyarak finale yükselmek istiyor.

Beşiktaş ise skor avantajını kaptırdığı rakibini deplasmanda mağlup ederek turu geçen taraf olmanın peşinde

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado

Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:16
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. derbi
  4. Türkiye Kupası

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