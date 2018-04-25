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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

57. dakikada tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 3 Mayıs'ta seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:36
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası’nda olaylar çıkan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili kararını verdi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti.

Maçın hangi gün ve hangi saat oynanacağı henüz netlik kazanmış değil.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına isabet edilen nesne nedeniyle yaralanmıştı.

Yaşanan olaylar nedeniyle hakem, derbiyi 57'nci dakikada tatil etmişti.

Olaylı derbi ile yürütülen soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

TARİH BELLİ OLDU

Maç, 57'nci dakikadan itibaren 3 Mayıs Perşembe günü seyircisiz olarak devam edecek.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:36
  1. Fenerbahçe
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