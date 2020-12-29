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Spor Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL
Spor

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın ASVEL ile karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:54:18 -
Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

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