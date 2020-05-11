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Spor

Fenerbahçe Beko'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek:

"Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:54:20 -
Fenerbahçe Beko'dan TBF'nin ligleri sonlandırma kararına destek:

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandıran Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kararına destek verdi.

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir. Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.


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