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Spor

Fenerbahçe Beko'dan Kalinic'e teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:13:30 -
Fenerbahçe Beko'dan Kalinic'e teşekkür

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Valencia Basketbol Takımı ile anlaşan Sırp oyuncu Nikola Kalinic için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 5 yıldır Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çubuklu formayı terlettiği süre zarfında takımımızın savaşçı kimliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan, mücadele azmi ve enerjisiyle ekibimizin takım karakterine önemli katkı sağlayan Nikola Kalinic, hem Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri haline gelmiş hem de kendi pozisyonunda Avrupa'nın en önemli isimlerinden biri olarak anılmıştır.
Tarihi THY Avrupa Ligi şampiyonluğumuz başta olmak üzere, yaşanan birçok başarıda payı olan Nikola Kalinic'in Fenerbahçe'ye katkıları unutulmayacaktır. Değerli sporcumuz Nikola Kalinic'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

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