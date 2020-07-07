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Spor

Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:55:00 -
Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda skorer oyun kurucu Egehan Arna ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Egehan'ın sarı-lacivertli formayı giydiği süreçte takıma önemli katkılarda bulunduğu ve altyapılarda yer alan genç sporculara güzel örnek teşkil ettiği kaydedildi.

Kulübe katkılardan dolayı teşekkür edilen 23 yaşındaki oyuncuya kariyerinin geride kalan bölümü için başarı dilekleri iletildi.

Egehan Arna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarıda kalan Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 12 karşılaşmada forma giydi ve 3,6 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

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