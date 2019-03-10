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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

10 Mart 2019 Pazar 23:32
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yemeğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy, takım genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic, yardımcıları, idari ekip ve oyuncular katıldı.

Yemekte, 17 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i 80-70 yenerek 6. kez kazandığı kupa da yer aldı.

Organizasyonda ayrıca Zeljko Obradovic'in doğum günü kutlandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 23:32
  1. Ali Koç
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Maurizio Gherardini
  5. Semih Özsoy
  6. Türkiye Kupası
  7. Zeljko Obradovic

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