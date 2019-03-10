Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yemeğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy, takım genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic, yardımcıları, idari ekip ve oyuncular katıldı. Yemekte, 17 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i 80-70 yenerek 6. kez kazandığı kupa da yer aldı. Organizasyonda ayrıca Zeljko Obradovic'in doğum günü kutlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.